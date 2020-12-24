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Роман Царев, задержанный за вымогательства, исключен из состава сборной КР

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- Оксана Гут
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Роман Царев, задержанный накануне спецслужбами за вымогательства, исключен из состава национальной сборной команды КР. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

"На основании раздела 5, пункта 15 Кодекса этики спортсмена член сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Роман Царев с 23 декабря 2020 года исключен из состава национальной сборной команды КР", - пишут в ведомстве.

В разделе 5 указано что, за совершение дисциплинарного проступка, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение спортсменом положений настоящего кодекса, применяются дисциплинарные взыскания.

Напомним, что Кодекс утвержден приказом Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта от 3 мая 2017 года.

Справка:

На основании Порядка формирования состава сборных команд КР, утвержденного приказом Госагентства от 12 сентября 2019 года, решением тренерского совета, по итогам чемпионата Кыргызской Республики по греко-римской борьбе (11-12 января 2020 года в городе Бишкек), где Роман Царев в весовой категории до 72 кг занял 1 место, был включен в основной состав национальной сборной команды страны по греко-римской борьбе.


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URL: https://www.vb.kg/395519
Теги:
вымогательство, спорт, уголовная ответственность, Кыргызстан, Госагентство физкультуры и спорта
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