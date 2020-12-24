Роман Царев, задержанный за вымогательства, исключен из состава сборной КР

Роман Царев, задержанный накануне спецслужбами за вымогательства, исключен из состава национальной сборной команды КР. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

"На основании раздела 5, пункта 15 Кодекса этики спортсмена член сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Роман Царев с 23 декабря 2020 года исключен из состава национальной сборной команды КР", - пишут в ведомстве.

В разделе 5 указано что, за совершение дисциплинарного проступка, в том числе неисполнение или ненадлежащее исполнение спортсменом положений настоящего кодекса, применяются дисциплинарные взыскания.

Напомним, что Кодекс утвержден приказом Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта от 3 мая 2017 года.

Справка:

На основании Порядка формирования состава сборных команд КР, утвержденного приказом Госагентства от 12 сентября 2019 года, решением тренерского совета, по итогам чемпионата Кыргызской Республики по греко-римской борьбе (11-12 января 2020 года в городе Бишкек), где Роман Царев в весовой категории до 72 кг занял 1 место, был включен в основной состав национальной сборной команды страны по греко-римской борьбе.