Глава ГКНБ cделает роскошь немодной для чиновников?

На вчерашней большой пресс-конференции Камчыбек Ташиев откровенно общался с журналистами. Однако непосредственность и уверенность главы ГКНБ, рассказавшего, что ведомство не собирается сбавлять обороты в антикоррупционной борьбе и не будет церемониться с чиновниками, преступившими закон, понравилась не всем. Некоторые посчитали, что соблюдение процедур гораздо важнее, чем возмещение ущерба государству.

Прежде всего, Камчыбек Ташиев внес ясность по поводу дела экс-замглавы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Расследование все еще продолжается. В настоящее время проверяются его сообщники экс-замглавы ГТС в России, Казахстане, Узбекистане, Китае, его имущество в Эмиратах, США, Европе, Азии. Обещанную компенсацию за причиненный государству ущерб Матраимов тоже уже выплатил – деньгами и недвижимостью.

Настоящей сенсацией пресс-конференции стало заявление Камчыбека Ташиева о том, что в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. По его словам, у следствия достаточно доказательств ее вины.

- Мы передали материалы в дисциплинарную комиссию при Совете судей. Если они примут решение и дадут согласие на привлечение к ответственности главы ВС, мы хоть завтра ее задержим, несмотря на высокую должность. Она нарушила закон, посредством чего нанесла урон государству. Однако подробности озвучить не могу, - сказал Камчыбек Ташиев.

Судя по всему, глава ГКНБ решил по-настоящему взяться за судебную мафию.

- Судьи ездят на Lexus-570, Mercedes и Gelend. У них есть хоромы, а в декларации указывают ВАЗ-2107. Пока будут такие факты, общество не поменяется. Они должны жить согласно декларации, если у них квартира в хрущевке, то, соответственно, они и проживать там должны. Нам нужна социальная справедливость. Четыре человека из Верховного суда уезжали отдыхать в Дубай. Это, по предварительным данным, 15-20 тысяч долларов. У некоторых судей шуба стоит 5 тысяч долларов. Откуда такие деньги? – возмутился Ташиев.

Затем он призвал сотрудников судебной системы продать дорогие машины, а вырученные деньги обратить в доход государства. Так сказать, по-хорошему.

В противном случае, вероятно, будет как с судьей коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР Камилем Осмоналиевым, которого на прошлой неделе задержали за незаконное обогащение. Не имея соответствующих источников дохода, он покупал элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса.

Осмоналиев, видимо, не сможет отделаться просто объяснением происхождения своих богатств. Как минимум, ему придется компенсировать причиненный ущерб, а может даже придется лишиться всех неправедно нажитых капиталов.

Кроме того, на пресс-конференции стало известно, что ГКНБ задержал одного из депутатов ЖК и сейчас этот депутат платит государству крупную сумму за то, что восемь лет назад совершил преступление.

Решительный и недвусмысленный настрой Ташиева на "раскулачивание" коррупционеров понравился не всем. Оказалось, что некоторые в нашей стране убеждены, что соблюдение церемониала (процедур по изъятию незаконно полученных богатств) важнее, чем возвращение наворованного государству.

При этом, критики ташиевского подхода к антикоррупционной борьбе почему-то игнорируют сегодняшние условия. Правда в том, что Кыргызстан сейчас находится в экономической яме – внешней помощи ждать особо неоткуда, а внутренние ресурсы сильно истощились из-за коронакризиса, а также бурной и плодотворной (для самих себя) деятельности отечественных мздоимцев.

Единственная возможность выйти из кризиса – окончательно разрушить коррупционные структуры, которые строились и укрепляли все годы независимости КР, и постараться возместить государству, хотя бы частично, причиненный ущерб. Деликатность по отношению к коррумпированным чиновникам в нынешней ситуации неуместна. К тому же, до сих пор она не давала необходимых результатов: мздоимцы в нашей республике чувствовали себя вольготно и защищенно, поскольку знали, что с легкостью смогут обойти закон.

Судя по риторике председателя ГКНБ, он собирается ввести новую моду для государственных служащих всех рангов – на скромность в материальном плане.

Ташиев рассказал, что сын полковника милиции в отставке, а теперь бизнесмена Жалила Атамбаева, устроившего пышную свадьбу в Оше, получил строгий выговор.

- На тое у них в качестве приза были разыграны три автомобиля. Это неуважение к народу. Такого быть не должно. Сын Жалила Атамбаева работает в ГКНБ, но увольнять его за то, что отец женил, нельзя. Мы объявили ему строгий выговор. В ближайшие два года он не сможет подняться по карьерной лестнице. Пусть это будет уроком для всех богачей. Свадьбы быть должны, но надо же смотреть и на моральную сторону, - заявил председатель ГКНБ.

Получится ли у Ташиева создать новый национальный тренд на умеренность в части демонстрации нашей, так называемой, элитой своих богатств? Кто знает. Однако было бы здорово, если бы верхушка, привыкшая к вызывающей роскоши, наконец осознала, что подобный образ жизни не просто неприличен, но и крайне циничен, учитывая, что большинство жителей КР баллансирует на грани нищеты.