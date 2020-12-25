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В Турции прошла двусторонняя встреча посла КР и представителя МИД Анкары

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- Виктория Гунгер
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Посол Кыргызской Республики в Турции Кубанычбек Омуралиев встретился с Генеральным директором по двустороннему политическому сотрудничеству МИД Турции Йонет Тезэлем. Об этом сообщает МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Турции в различных сферах.

- Также они коснулись вопроса проведения официальных визитов на высшем и высоком уровнях, 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между КР и ТР, а также 10-го заседания кыргызско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и кыргызско-турецкого Бизнес-форума в Кыргызстане, перенесенных с текущего на 2021 года в связи с пандемией коронавируса, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/395541
Теги:
МИД, Турция, Кыргызстан
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