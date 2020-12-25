В министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации новый замглавы и впервые женщина - Бермет Турсалиева. О назначении рассказал глава ведомства Тилек Токтогазиев.

"Знакомьтесь с новым заместителем министра сельского хозяйства - Бермет Турсалиева!

Наступает новая эпоха в сельском хозяйстве Кыргызстана. Бермет айым - первая женщина-замминистр с/х в истории Кыргызстана. Уверен, что вместе мы сможем реализовать много реформ. Я верю в вас. Я верю в нашу команду! Давайте честно служить нашему народу!", - написал Токтогазиев на своей странице в Facebook.

Отметим, Бермет Турсалиева ранее работала в некоторых проектах в сфере сельского хозяйства. Она является основательницей брендингового агентства "Ормон".