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"Наступает новая эпоха в сельском хозяйстве Кыргызстана"

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- Оксана Гут
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В министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации новый замглавы и впервые женщина - Бермет Турсалиева. О назначении рассказал глава ведомства Тилек Токтогазиев.

"Знакомьтесь с новым заместителем министра сельского хозяйства - Бермет Турсалиева!

Наступает новая эпоха в сельском хозяйстве Кыргызстана. Бермет айым - первая женщина-замминистр с/х в истории Кыргызстана. Уверен, что вместе мы сможем реализовать много реформ. Я верю в вас. Я верю в нашу команду! Давайте честно служить нашему народу!", - написал Токтогазиев на своей странице в Facebook.

Отметим, Бермет Турсалиева ранее работала в некоторых проектах в сфере сельского хозяйства. Она является основательницей брендингового агентства "Ормон".


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URL: https://www.vb.kg/395557
Теги:
Минсельхоз, назначение, сельское хозяйство, Кыргызстан
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