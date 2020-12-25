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Подарок Путина дошел до бишкекского школьника

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- Мария Стрельцова
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Сегодня семилетнему школьнику из Бишкека Рустаму Ташматову вручили новогодний подарок от президента России Владимира Путина. Он получил портрет российского президента и кружку с автографом Путина, и конечно же, особый пряник, сообщил VB.KG отец мальчика Алишер Ташматов.

"Чудеса случаются под Новый год! Главное в них верить", - говорит он.

Рустам сейчас в Бишкеке и среди детворы стал очень популярным, ведь тульскими пряниками от российского объединения кондитеров он угостил пенсионеров и друзей.

"Один мальчик пряник скушал и говорит - а ещё есть? Ему отвечают - Неее... больше нет. Мальчик такой: Ладно, пойду тоже письмо Путину напишу, тогда. - Так это не от Путина, а от кондитеров. - Тогда кондитерам напишу", - рассказал смешную историю Ташматов-старший.

Напомним, Рустам Ташматов написал письмо президенту Путину, в котором попросил белую кружку как у президента России, рассказал о своей мечте - стать в будущем акционером "Газпрома" и отведать настоящих тульских пряников. Школьник также поздравил главу государства с Новым годом, пожелал ему счастья, здоровья и успехов в работе. По словам Рустама, он отправил письмо Путину, так как "в стране у нас сейчас пока нет своего президента".


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URL: https://www.vb.kg/395561
Теги:
Владимир Путин, Новый год
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