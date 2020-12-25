В Кыргызстане возможна попытка разыграть октябрьский сценарий

В политизированной среде Кыргызстана циркулируют слухи о возможном перевороте после выборов президента. Для этого есть некоторые объективные предпосылки. Такими наблюдениями и прогнозами поделился глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович в ходе онлайн-конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир".

По его словам, возможна попытка проигравших кандидатов повторить октябрьские события с отказом признать итоги и митингом.

В стране все еще сложная социально-экономическая ситуация, падение заработков, сложности пандемии.

"Новый избранный президент США Байден провозгласил курс на поддержку смен режимов в СНГ, их посольство в Бишкеке изначально находится в конфликте с Жапаровым – наиболее вероятным победителем избирательной гонки", - отметил политолог.