Погода
$ 82.22 - 82.59
€ 100.42 - 101.92

В Кыргызстане возможна попытка разыграть октябрьский сценарий

287  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В политизированной среде Кыргызстана циркулируют слухи о возможном перевороте после выборов президента. Для этого есть некоторые объективные предпосылки. Такими наблюдениями и прогнозами поделился глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович в ходе онлайн-конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир".

По его словам, возможна попытка проигравших кандидатов повторить октябрьские события с отказом признать итоги и митингом.

В стране все еще сложная социально-экономическая ситуация, падение заработков, сложности пандемии.

"Новый избранный президент США Байден провозгласил курс на поддержку смен режимов в СНГ, их посольство в Бишкеке изначально находится в конфликте с Жапаровым – наиболее вероятным победителем избирательной гонки", - отметил политолог.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395562
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  