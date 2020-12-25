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Тыналиева: Кыргызстан еще долго будет "привязан" к России

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- Мария Стрельцова
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Кыргызстан еще долго и по многим стратегическим, политическим, экономическим, военным и иным параметрам будет "привязан" к России, а зачастую и объективно зависим от нее, и по факту в этом не было и нет никакой угрозы национальным интересам республики. Об этом заявила экс-замминистра образования КР Умутхан Тыналиева в ходе онлайн-конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир".

По ее словам, на данный момент актуальными для Кыргызстана вопросами являются защита государства от внутренних и внешних угроз, в числе которых – проблемы обеспечения бесперебойных поставок продовольствия и стабильных цен, безопасность здоровья населения.

"Настоящее состояние Кыргызстана вполне можно охарактеризовать как мультикризисное, и варианты выхода из кризиса должны стать стратегическим курсом действующей власти.

В решении этих вопросов колоссальное значение будет иметь внешняя поддержка России, которая на текущий момент остается важнейшим по всем параметрам соседом и партнером для всех без исключения стран центрально-азиатского региона", - подчеркнула Тыналиева.


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URL: https://www.vb.kg/395564
Теги:
Россия, Кыргызстан
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