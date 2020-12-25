Советник премьера о необходимости создания фонда вакцинации в Кыргызстане

Во время глобального пандемического кризиса Кыргызстан получил свой локальный кризис ЕАЭС, считает советник премьер-министра КР Кубат Рахимов. Об этом он заявил во время онлайн-конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир".

"Мы, как крысы пошли за дудочкой Ганса, следуя советам ВОЗ. Во многом наши экономические потери были связаны с закрытием границ по отношению друг к другу, т.е. разрушение этой схемы единого рынка труда, логистической связанности, показало, что ЕАЭС находится в очень слабой центростремительности и слабом притяжении", - подчеркнул экономист.

Говоря о кыргызско-российских отношениях в экономической сфере, он отметил, что одним из перспективных проектов могло бы стать создание фонда вакцинации в КР.

"Кыргызстан под пул российских вакцин мог бы взять кредит у Российской Федерации", - отметил он.

По его словам, Россия – это крупнейший геополитический игрок, который после списания долгов не имеет задолженности со стороны нашей республики, т.е. является чистым нетто-экспортером инвестиций, но может вернуться в Клуб прямых кредиторов КР, например, через фонд вакцинирования, где коронавирус – это сугубо экономический и триггер, и фактор, который на выходе дает простой, но важный результат – кто быстрее проведет вакцинацию своего населения, тот быстрее восстановит темпы экономического роста

Но Рахимов, с сожалением отметил, что правительство Кыргызстана пока не готово к такому шагу.