В Кыргызстане задержаны иностранные преступники, сбежавшие из тюрьмы

ГКНБ КР совместно с МВД КР в г. Джалал-Абад задержаны граждане одной из стран СНГ - М.А. и Р.Ж., которые скрывались на территории Кыргызстана после побега из мест заключения за совершение особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Установлено, что задержанные незаконно прибыли в Кыргызстан в целях совершения террористических актов на территории страны с дальнейшим выездом в зону вооруженного конфликта в Сирии с использованием поддельных документов", - отмечают в ведомстве.

В рамках материалов досудебного производства задержанные водворены в ИВС ГОВД г. Джалал-Абад.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности других лиц, оказавших содействие преступникам.