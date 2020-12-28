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В Кыргызстане задержаны иностранные преступники, сбежавшие из тюрьмы

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- Оксана Гут
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ГКНБ КР совместно с МВД КР в г. Джалал-Абад задержаны граждане одной из стран СНГ - М.А. и Р.Ж., которые скрывались на территории Кыргызстана после побега из мест заключения за совершение особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Установлено, что задержанные незаконно прибыли в Кыргызстан в целях совершения террористических актов на территории страны с дальнейшим выездом в зону вооруженного конфликта в Сирии с использованием поддельных документов", - отмечают в ведомстве.

В рамках материалов досудебного производства задержанные водворены в ИВС ГОВД г. Джалал-Абад.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности других лиц, оказавших содействие преступникам.


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URL: https://www.vb.kg/395604
Теги:
ГКНБ, МВД, Джалал-Абадская область, задержание, розыск, преступление, Кыргызстан
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