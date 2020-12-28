В отношении должностных лиц Минздрава возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура выявила факт заключения невыгодного контракта со стороны Минздрава на сумму более 1 миллиона долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки в Министерстве здравоохранения КР установлено, что отдельные должностные лица Министерства при осуществлении закупок консультационных услуг на проведение аудита за период 2014-2019 годы, злоупотребляя своим должностным положением, предусмотрев на закупку данных услуг завышенную сумму без проведения соответствующего мониторинга, предоставили незаконные преимущества для ОсОО "D.&T." и заключили с ним заведомо невыгодные для государства контракты на общую сумму 1 060 730 долларов США", - информируют в Генпрокуратуре.

В том числе, за 2019 год без проведения соответствующего конкурса (тендера) на счет данной компании перечислено 63 млн 804 тыс. 432 сома, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере.

5 декабря 2020 года данный факт Генеральной прокуратурой республики зарегистрирован в Единый реестр преступлений и проступков (ЕРПП) по признакам преступлений, предусмотренных ст.320 (Злоупотребление должностным положением), ст.322 (Заключение заведомо невыгодного контракта) УК КР и материалы направлены в соответствующие следственные органы для организации дальнейшего досудебного производства.