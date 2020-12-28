Кыргызстанцы примут участие в создании каталога памятников ЦА

Вопросам сохранения памятников общей истории была посвящена международная видеоконференция, организованная экспертным клубом "Урал-Евразия" (Екатеринбург). Участие в ней приняли представители Министерства внешнеэкономических связей Свердловской области РФ, активисты молодежных организаций Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Собеседники обсудили, в каком состоянии находятся такие памятники в странах Центральной Азии, какая работа должна быть проведена, чтобы сохранить их для будущих поколений. Стороны обменялись соответствующим опытом, наметили совместные планы на будущее. При этом были отмечены усилия, предпринимаемые, в частности, в Кыргызстане. Так, здесь в городе Караколе недавно при поддержке местных властей был реконструирован памятник выдающемуся русскому исследователю Николаю Пржевальскому.

Однако подобные заботы в государствах ЦА, по общему мнению, нередко берут на себя лишь энтузиасты, общественные объединения. И для них большой проблемой остается изыскание средств, требуемых на реализацию того или иного проекта. Как, скажем, в случае с памятником генерал-майору Ивану Панфилову в Панфиловском районе Кыргызстана. Этот памятник, сооруженный еще в 1980 году местными жители на собственные средства, до сих пор ни разу капитально не ремонтировался, по упомянутой причине.

Как считают участники конференции, сохранению такого исторического и культурного наследия в регионе может поспособствовать и его каталогизация. В экспертном клубе "Урал-Евразия" заявили, что готов возглавить такую работу. "Затем, уже на основании сводных данных о количестве и состоянии этих памятников в странах Центральной Азии можно будет прорабатывать конкретные планы мероприятий по их восстановлению и сохранению памятников ", - подчеркивалось на конференции.