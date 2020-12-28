Погода
$ 82.27 - 82.68
€ 99.77 - 101.05

Кыргызстанцы примут участие в создании каталога памятников ЦА

171  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вопросам сохранения памятников общей истории была посвящена международная видеоконференция, организованная экспертным клубом "Урал-Евразия" (Екатеринбург). Участие в ней приняли представители Министерства внешнеэкономических связей Свердловской области РФ, активисты молодежных организаций Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Собеседники обсудили, в каком состоянии находятся такие памятники в странах Центральной Азии, какая работа должна быть проведена, чтобы сохранить их для будущих поколений. Стороны обменялись соответствующим опытом, наметили совместные планы на будущее. При этом были отмечены усилия, предпринимаемые, в частности, в Кыргызстане. Так, здесь в городе Караколе недавно при поддержке местных властей был реконструирован памятник выдающемуся русскому исследователю Николаю Пржевальскому.

Однако подобные заботы в государствах ЦА, по общему мнению, нередко берут на себя лишь энтузиасты, общественные объединения. И для них большой проблемой остается изыскание средств, требуемых на реализацию того или иного проекта. Как, скажем, в случае с памятником генерал-майору Ивану Панфилову в Панфиловском районе Кыргызстана. Этот памятник, сооруженный еще в 1980 году местными жители на собственные средства, до сих пор ни разу капитально не ремонтировался, по упомянутой причине.

Как считают участники конференции, сохранению такого исторического и культурного наследия в регионе может поспособствовать и его каталогизация. В экспертном клубе "Урал-Евразия" заявили, что готов возглавить такую работу. "Затем, уже на основании сводных данных о количестве и состоянии этих памятников в странах Центральной Азии можно будет прорабатывать конкретные планы мероприятий по их восстановлению и сохранению памятников ", - подчеркивалось на конференции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395623
Теги:
памятник, Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  