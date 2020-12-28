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За прошедшую неделю милиция Бишкека раскрыла 225 преступлений и проступков

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- Оксана Гут
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Столичная милиция за прошедшую неделю раскрыла 225 преступлений и проступков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

За прошедшую неделю сотрудники столичной милиции раскрыли 225 преступлений и проступков, из них:

  1. мошенничество – 178,
  2. причинение тяжкого вреда здоровью - 1,
  3. разбой - 1,
  4. угоны автомототранспортного средства – 2,
  5. краж - 7,
  6. кража в незначительном размере - 9,
  7. мошенничество в незначительном размере - 27.

Также на территории города Бишкек сотрудниками патрульной службы милиции выявлено 7 593 нарушений ПДД, из них:

  1. Управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 86,
  2. Управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами - 17,
  3. Управление ТС без водительского удостоверения - 129,
  4. Линия разметки и неправильная парковка – 5 767,
  5. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, погонщиком животных – 148,
  6. Управление автомототранспортным средством без соответствующей категории и регистрационного документа - 129,
  7. Нарушения порядка регистрации ТС, размещения номерного знака - 226,
  8. За не пристегнутый ремень безопасности - 679,
  9. Водворено на штрафную стоянку - 412 единиц автомототранспортных средств.


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URL: https://www.vb.kg/395637
Теги:
ГУВД, МВД, нарушения, ПДД, безопасность, преступление, Кыргызстан, ГУОБДД
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