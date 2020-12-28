За прошедшую неделю милиция Бишкека раскрыла 225 преступлений и проступков

Столичная милиция за прошедшую неделю раскрыла 225 преступлений и проступков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
За прошедшую неделю сотрудники столичной милиции раскрыли 225 преступлений и проступков, из них:
- мошенничество – 178,
- причинение тяжкого вреда здоровью - 1,
- разбой - 1,
- угоны автомототранспортного средства – 2,
- краж - 7,
- кража в незначительном размере - 9,
- мошенничество в незначительном размере - 27.
Также на территории города Бишкек сотрудниками патрульной службы милиции выявлено 7 593 нарушений ПДД, из них:
- Управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 86,
- Управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами - 17,
- Управление ТС без водительского удостоверения - 129,
- Линия разметки и неправильная парковка – 5 767,
- Нарушение правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, погонщиком животных – 148,
- Управление автомототранспортным средством без соответствующей категории и регистрационного документа - 129,
- Нарушения порядка регистрации ТС, размещения номерного знака - 226,
- За не пристегнутый ремень безопасности - 679,
- Водворено на штрафную стоянку - 412 единиц автомототранспортных средств.