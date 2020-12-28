За прошедшую неделю милиция Бишкека раскрыла 225 преступлений и проступков

Столичная милиция за прошедшую неделю раскрыла 225 преступлений и проступков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

За прошедшую неделю сотрудники столичной милиции раскрыли 225 преступлений и проступков, из них:

мошенничество – 178, причинение тяжкого вреда здоровью - 1, разбой - 1, угоны автомототранспортного средства – 2, краж - 7, кража в незначительном размере - 9, мошенничество в незначительном размере - 27.

Также на территории города Бишкек сотрудниками патрульной службы милиции выявлено 7 593 нарушений ПДД, из них: