Когда школы и вузы вернут с "удаленки"?

После зимних каникул наши школьники и студенты, возможно, вернутся к реальному формату обучения. Но... Подводя итоги уходящего календарного года, руководство Министерства образования и науки пришло к выводу, что дистанционное образование не может заменить реальную учебу.

На прошедшей пресс–конференции два замминистра сообщили, что планируется открыть большинство школ с третьей четверти, а вузы, колледжи и профтехучилища - со второго учебного полугодия.

Однако произойдет это только после одобрения Госсанэпиднадзора - в зависимости от эпидемической ситуации. Уже сейчас возобновили учебный процесс в реальном режиме 1 тысяча 915 школ.

Зимние каникулы в школах Кыргызстана начнутся 30 декабря, а 11 января стартует третья четверть. Но откроются ли в этот день муниципальные школы столицы?

- Сколько бы педагоги ни старались создавать видеоуроки, нашим детям нужны не только знания, но и социальные навыки. Только в реальном режиме возможен качественный процесс обучения. Поэтому школы с третьей четверти планируем перевести на реальный режим обучения, если дадут согласие врачи и местные власти, - сказала замминистра Надира Джусупбекова.

По словам чиновницы, из республиканского бюджета выделено 175 миллионов сомов для закупки дезинфицирующих средств.

Для вузов и колледжей разработали "гибридный алгоритм", который подразумевает учебный процесс в смешанном формате.

По словам другого замминистра, Нурлана Омурова, полностью в традиционном формате разрешается учеба для студентов–магистрантов по всем направлениям и для студентов медицинских вузов.

- Рекомендуется создать гибкое расписание занятий, чтобы в стенах вузов находилось минимальное количество студентов с соблюдением всех санитарно–эпидемиологических требований, - сказал Омуров.

Еще Джусупбекова ответила на вопрос о привлечении учителей к выборам. По ее словам, учителя "могут помогать и работать на избирательных участках с сохранением зарплаты". А школы используются для выборного процесса, так как нет других зданий.

- Органы МСУ не имеют права оказывать давление на педагогический состав школы или привлекать их к агитации за того или иного кандидата. Эти нормы прописаны и в Законе КР "О статусе учителя", а также в Конституции КР. Они, как граждане Кыргызстана, имеют право проголосовать. Также они имеют право пойти и послушать кандидата вне учебного процесса. Но они не должны заниматься агитацией, - сказала Джусупбекова.

Говорила она и о нехватке педагогов. Например, перед началом учебного года было известно, что не хватает примерно 1500–2000 педагогов. Эти вакансии попытались закрыть с помощью выпускников бюджетных отделений вузов.

- Также есть соглашение с РФ, согласно которому 30 педагогов из России работают на юге. Сейчас ведем переговоры, чтобы нам прислали российских учителей и на север республики, - сказала Джусупбекова.