Российский режиссер Максим Дашкин в восторге от артистов из Кыргызстана

Полнометражный художественный фильм Максима Дашкина "На дальних рубежах" стал фильмом-закрытия VIII Форума молодого кино стран СНГ "Умут" ("Надежда"), прошедшего в столице в конце декабря. Российский режиссер прилетел в Бишкек и лично представил свое детище публике.

Бишкекский смотр был организован Департаментом кинематографии при Министерстве культуры, информации и туризма КР, и поддержан Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Впервые в истории смотра абсолютно все кинопоказы прошли в стенах столичного кинотеатра "Ала-Тоо".

В последний день форума церемонию награждения победителей предварял показ драмы российского кинорежиссера Максима Дашкина "На дальних рубежах", снимавшейся на военной базе в Кыргызстане. В нынешнем году эта картина была в основной конкурсной программе 42 Московского международного кинофестиваля, а также демонстрировалась на 28 кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге.

Со сцены кинотеатра "Ала-Тоо" режиссер выразил признательность студии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева и всем, кто помогал в работе над фильмом. Сказав, что очень надеется, что публику рассказанная им история затронет, Максим вышел из зала, когда на экране появились первые кадры его картины. А затем гость дал эксклюзивное интервью "Вечернему Бишкеку".

"На дальних рубежах" – это семейная драма, история взаимоотношений жены начальника базы с его сослуживцем. Режиссер объяснил, почему съемки проходили в Балыкчы.

Максим, вы остановили свой выбор на Кыргызстане? Почему?

- Со своим фильмом "Не на ту лошадь" я был участником Пятого МКФ "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов". И именно пребывание в Бишкеке в декабре 2015 года стало решающим для того, чтобы я взял другой свой фильм, который называется "Круговое движение", за основу и перенес его героев в более удаленную и сложную точку мира. Ей оказался Кыргызстан. Это семейная драма, такой любовный треугольник. Для точности происходящего нужна была база, где российские военнослужащие проживают вместе с семьями. Мы рассматривали Таджикистан, Армению, Беларусь и Кыргызстан. Но все-таки как-то более органично получилось вписать эту семейную историю в местные реалии.

Главную роль у вас исполнила Виктория Толстоганова, а как вам работалось с нашими артистами?

- Они чудесные. И если бы у меня были возможности – производственные, логистические, финансовые и прочее, то подобные фильмы я бы именно так и снимал. Порядка восьмидесяти процентов героев сыграли местные профессиональные и непрофессиональные актеры, в том числе артисты Русского драмтеатра. Ансамбль создавался долго, сложно, но я получил огромное творческое удовлетворение от работы со столь оригинальным и ярким составом.

Те, кто видел фильм, отмечают, что большую роль в восприятии самой истории играет натура, на фоне которой разворачиваются события.

- Натура просто потрясающая. Перенеси я эту в принципе достаточно простую историю, например, в среднюю полосу России, и было бы уже скучно. Уверен, что и сами эти события произойти там не могли.

Полностью интервью с российским режиссером Максимом Дашкиным читайте завтра, 30 декабря, в газете "Вечерний Бишкек".