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Политолог Рафаэль Саттаров: Жапаров изберется президентом

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- Мария Стрельцова
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Сменив тюремную камеру на президентский дворец, Жапаров взялся за реформы. Первым делом он решил изменить Конституцию и вернуть президентскую форму правления. Лента.ру опубликовала соответствующую статью под заголовком "Переворот как демократия", в которой говорится о революции, борьбе за власть в Кыргызстане.

"Парламентаризм в Кыргызстане не работает", - объяснил Жапаров столь кардинальный подход в конституционной реформе. И противники новоявленного лидера уже обвинили его в попытках узурпировать власть в стране, пишет автор статьи.

"Очередной госпереворот в Кыргызстане многие восприняли как проявление демократии. Но это далеко не так. Неспособность центральной власти контролировать безопасность, махинации на выборах, попытки узурпировать власть - это скорее проявление failed state, а не либеральных ценностей и свобод", - полагает специалист по Центральной Азии Рафаэль Саттаров.

Политолог не сомневается, что Жапаров изменит под себя Конституцию и изберется президентом.

"Итогом станет то, что Кыргызстан вернется в свойственное ей состояние - персоналистскому авторитаризму. Но в этом есть и плюсы. Наружу вышла вся подковерная политика Бишкека, и маскироваться под демократию больше не получится. Но любой власти следует помнить - чрезмерная узурпация каждый раз ведет к смене режима, а не его укреплению", - считает Саттаров.


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URL: https://www.vb.kg/395670
Теги:
выборы, Россия, Садыр Жапаров
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