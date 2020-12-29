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Репертуар театра оперы и балета имени А. Малдыбаева на январь 2021 года

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- Оксана Гут
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Репертуар Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева на январь 2021 года.

6 января, среда. "Рождественские встречи". Вечер русского романса с участием ведущих солистов оперы. Начало в 18.00 часов в Малахитовом зале.

9 января, суббота. М. Раухвергер. "Чолпон". Балет в трех действиях, начало в 17.00 часов.

13 января, среда. Встречаем Старый Новый год! П. Чайковский. "Щелкунчик". Балет в трех действиях, начало в 18.00 часов.

16 января, суббота. Н. Давлесов. "Аста секин: колукту!". Музыкальная комедия в двух действиях, начало в 17.00 часов.

23 января, суббота. Л. Минкус. "Дон Кихот". Балет в двух действиях, начало в 17.00 часов.

30 января, суббота. Дж. Россини. "Севильский цирюльник". Опера в трех действиях, начало в 17.00 часов.

Телефон: 661841, 661628, 661452 http://www.operaballet.lg.kg

Сайт онлайн продажи билетов http://ticket.kg

Стоимость билетов: 100 – 450 сомов.

После третьего звонка вход в зрительный зал воспрещен.


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URL: https://www.vb.kg/395675
Теги:
театр, культура, Кыргызстан, Театр оперы и балета, карантин
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