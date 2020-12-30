Погода
$ 82.35 - 82.70
€ 100.62 - 101.92

Новиков поздравил с наступающим Новым годом 7-ми летних Алину и Тимура

217  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артём Новиков посетил семью, где на попечении родственников находятся 7-летние сироты Алина и Тимур.

И.о. главы правительства поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил им подарки.

Брат и сестра остались без матери сразу после родов, спустя полгода в автомобильной аварии погиб их отец. Сейчас опекуном детей является бабушка по маминой линии Кымбат Сарбашева.

И.о. Премьер-министра выразил членам семьи слова сочувствия и поддержки.

"Очень жаль, что Тимур и Алина так рано потеряли родителей. В то же время благодаря вам они имеют возможность учиться и развиваться не хуже других детей. Спасибо вам за такую любовь и усердие в их воспитании. Со своей стороны хочу отметить, что государство старается уделять максимальное внимание детям, оставшимся без попечительства родителей, а также людям, которые заменили им родителей", - передает слова Новикова пресс-служба кабмина.

В свою очередь опекун детей Кымбат Сарбашева поблагодарила и.о. главы правительства за оказанное внимание.

"Спасибо, что пришли навестить нас в канун такого замечательного праздника, как Новый год. Проблем у нас достаточно, но мир не без добрых людей. Они нам помогают. Конечно, мы и сами стараемся справляться с возникающими трудностями. В этом году дети пошли в школу, надеюсь у них большое будущее. Я приложу максимум усилий, что бы они стали достойными гражданами своей страны и смогли реализоваться в жизни", - сказала бабушка ребят.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395696
Теги:
Новый год, правительство, праздник, сироты, Кыргызстан, Артем Новиков, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  