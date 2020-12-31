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Адинай Мырзабекова посмертно награждена званием "Почетный гражданин"

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- Оксана Гут
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Не дожившая до своего 22-го дня рождения врач-волонтер Адинай Мырзабекова посмертно награждена званием "Почетный гражданин Ысык-Атинского района".

В преддверии Нового года Ысык-Атинская райгосадминистрация вручила наградной знак родителям Адинай - Замирбеку Жээналиеву и Динаре Молдокуловой. Аким района Руслан Тайгашкаев поблагодарил их за то, что вырастили "героиню современности".

"Весь кыргызский народ гордится Адинай Мырзабековой, врачом-добровольцем, которая пожертвовала своей жизнью и спасла жизни других людей в борьбе с пандемией. Адинай, родившаяся и выросшая в селе Жетиген Ысык-Атинского района, навсегда запомнится за отвагу и самоотверженность", - говорится в сообщении райгосадминистрации.

Напомним, 21-летняя студентка КГМА Адинай Мырзабекова добровольно работала в дневном стационаре Бишкека. Она скончалась 13 июля, по предварительным данным, от двусторонней пневмонии.


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URL: https://www.vb.kg/395718
Теги:
Минздрав, награда, погибшие, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, врачи, коронавирус, карантин
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