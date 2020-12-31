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Ответ ОТРК по видеозаписям теледебатов кандидатов в президенты

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- Мария Стрельцова
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Все видеозаписи передач телеканалов ОТРК после их трансляции размещаются на видеохостинге Youtube. Также, записи теледебатов эфирного качества сразу по окончании выпуска публикуются на youtube-странице канала, а затем повторно - в формате высокого разрешения HD.

Как заявило руководство ОТРК, во время замены записей теледебатов от 30 декабря 2020 года: удаления указанной записи из youtube канала и загрузки новой качественной версии видеозаписи, вышел из строя носитель информации. В связи с чем на youtube-канале ОТРК видеозаписи теледебатов кандидатов в Президенты КР за 30 декабря на сегодняшний день отсутствуют. Как только устройство будет восстановлено, файлы вновь будут загружены на странице видеохостинга, отмечают руководители телеканала.

При этом Общественная телерадиовещательная корпорация сообщает, что теледебаты кандидатов в Президенты КР проводятся в открытом формате, предоставляя одинаковую площадку для всех кандидатов высказаться в прямом эфире, свидетелями которого являются многочисленные зрители канала. Соответственно, все попытки обвинить ОТРК в какой-либо цензуре в рамках данных теледебатов не имеют под собой оснований, говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/395730
Теги:
КТРК
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