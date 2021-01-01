В Кыргызстане 122 новых случая COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 1 января зарегистрировано 122 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 43

Чуйская область – 39

Ошская область - 7

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 25

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 3.

За весь период зафиксировано 81 156 зараженных коронавирусом.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19: зарегистрирована одна смерть в Бишкеке. За весь период от коронавируса скончались 1356 человек.