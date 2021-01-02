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В новогоднюю ночь в Кыргызстане на свет появились две двойни

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- Мария Стрельцова
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За сутки, с 31 декабря 2020 по 1 января 2021 года по республике родились 379 младенцев. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава КР. Из них 207 мальчиков, девочек -172.

Как говорится в сообщении, родились две двойни: двойня в Иссык-Кульской области в 00:45 ч мальчик весом 4600 г. и девочка весом 3900 г. в 00:52 ч; двойня в Джалал-Абадской области в 04:55 ч девочка весом 3415 г., в 05:08 ч девочка весом 3250 г.

По г. Бишкек на свет появились 67 младенцев: мальчиков 35, девочек 32.

Первые роды по республике произошли ровно в полночь в Центре общеврачебной практики Самаркандек, родилась девочка весом 3200 г., в г. Бишкек в 00:05 ч в Кыргызском научном центре репродукции человека родилась девочка весом 3352 г, рост 52 см, а в Перинатальном центре г. Ош в 00:15 ч родился мальчик весом 3800 г.

В прошлом 2020 году в новогоднюю ночь в республике родился 261 младенец.


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URL: https://www.vb.kg/395741
Теги:
Минздрав
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