Спецслужбы задержали боевика МТО, готовившего теракт в Ошской области

31 декабря в результате совместной работы ГКНБ КР со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана.

По сообщению пресс-центра ГКНБ КР, в рамках досудебного производства, по статье "Акт терроризма" УК КР, в Ошской области установлен и задержан гражданин КР Ж.С., 1998 г.р.

Установлено, что задержанный является членом МТО и по заданию главарей должен был изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одном из войсковых частей области.

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружен и изъят комплект камуфлированной формы, разгрузочный жилет, военная обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.