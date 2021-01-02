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Спецслужбы задержали боевика МТО, готовившего теракт в Ошской области

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- Мария Стрельцова
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31 декабря в результате совместной работы ГКНБ КР со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана.

По сообщению пресс-центра ГКНБ КР, в рамках досудебного производства, по статье "Акт терроризма" УК КР, в Ошской области установлен и задержан гражданин КР Ж.С., 1998 г.р.

Установлено, что задержанный является членом МТО и по заданию главарей должен был изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одном из войсковых частей области.

В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружен и изъят комплект камуфлированной формы, разгрузочный жилет, военная обувь, бинокль, складной нож и листовки на иностранном языке.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/395744
Теги:
ГКНБ, Ошская область, теракт
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