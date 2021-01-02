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Каждый пятый кыргызстанец потерял работу из-за пандемии Ковид-19

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- Мария Стрельцова
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Доля домашних хозяйств, в которых хотя бы один из членов домохозяйства потерял работу в стране или был вынужден вернуться из-за границы в связи с потерей работы, составила около 22 процентов. Такие данные приводит Нацстатком КР.

О вынужденном возвращении из-за границы в связи с потерей работы сообщили около 5 процентов домохозяйств, а потерю работы в стране - около 20 процентов домохозяйств.

Доля домашних хозяйств, в которых хотя бы один из членов домохозяйства не смог вернуться в страну из-за границы или вынужден был отложить/отменить поездку за границу, составила около 14 процентов.

Обследование о влиянии пандемии COVID-19 на домашние хозяйства проводилось Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года и охватывало период времени с конца марта по октябрь 2020 года.

Единицей наблюдения являлись домашние хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/395747
Теги:
Нацстатком
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