Праздник к нам приходит. Где и как проводят Новый год звезды Кыргызстана?

В Кыргызстане запрет на проведение развлекательных мероприятий фактически снят с определенными ограничениями. Тем не менее большинство жителей страны отказываются от традиционных новогодних корпоративов, отдавая предпочтение встрече Нового года в тесном семейном кругу. А что же звезды? Как они проводят эти предновогодние дни, где и с кем завтра будут встречать любимый и долгожданный праздник?

С верой в чудо

Певец, поэт и композитор Эркин Мукашев тоже провожает 2020–й год больше в рабочем режиме. Готовится в январе открыть продюсерский центр, в котором попробовать свои силы в вокале и творчестве смогут талантливые дети и молодежь.

Эркин Мукашев рассказал, что в их семье существуют многолетние новогодние традиции. За пару часов до боя курантов певцу надо обязательно успеть заехать к маме, поздравить ее и отведать фирменный оливье. Сын Алишер весь год рассказывает папе, что хотел бы получить к празднику, а 31–го мальчика приходит поздравить настоящий Дед Мороз, который и вручает ребенку заветный подарок. Это тоже стало доброй традицией. И хоть Алишеру уже 12, он до сих пор верит в волшебство предновогодней ночи. А родители хотят, как можно дольше сохранить в ребенке эту веру в чудо и исполняют его детские мечты.

- Раньше я много лет встречал праздник на сцене, но в последние годы обязательно до полуночи приезжал домой, чтобы ровно в 12 часов поднять бокал с шампанским. Родные рядом, все здоровы, счастливы, что еще можно желать! - говорит Мукашев. - Если честно, в городе совсем не чувствуется праздничной атмосферы, а потому решил поехать на новогодние каникулы к другу в Каракол, покататься на лыжах.

Думаю, скучно не будет!

Певица, продюсер и организатор конкурса юных талантов "KGтай" Гульнара Тойгонбаева даже в нынешних непростых условиях присутствия духа и оптимизма не теряет.

- Этот год был очень трудный - рассуждает исполнительница. - Надеюсь, что подобного больше не будет. Концерты и вообще все массовые мероприятия запретили. Пострадал и наш детский проект "KGтай". Очередной конкурс мы, увы, не провели, поскольку кастинг обычно бывает еще в июне. А мы вообще не работали семь месяцев. Но вот в конце года начали вновь собираться. С детками приняли участие в съемках новогодних телевизионных программ. Меня ведь теперь приглашают не одну, а с юными талантливыми подопечными.

В праздничные дни поклонники смогут увидеть Гульнару и ее голосистых воспитанников на местных телевизионных каналах. Сама же певица думает, что, скорее всего, будет встречать Новый год дома с семьей.

- Ко мне сейчас приехали родственники, - говорит Тойгонбаева. - Соберемся вместе за одним столом: я, дочка, сестра, племянница. Думаю, скучно не будет! Правда, нужно еще закончить одно важное дело. Как раз сегодня, 30 декабря, мы должны подвести итоги международного онлайн фестиваля–конкурса юных талантов "KGtai". Мы получили более 100 заявок от участников из 20 стран.

Поздравим всех с голубых экранов

Жанета БаЯлиева провожать уходящий год планирует в кругу семьи, ведь с середины декабря она очень много работала, чтобы создать новогоднее настроение как можно большему числу кыргызстанцев.

Заслуженная артистка республики призналась "ВБ", что 2020–й был для нее очень тяжелым. Злосчастным коронавирусом переболело немало членов ее семьи, близких, знакомых. И победить опасную инфекцию смогли, увы, не все.

- Мы потеряли много родственников и друзей, - с горечью замечает популярная певица. - Поэтому мне сейчас так хочется, чтобы этот трудный високосный год поскорее закончился. Надеюсь, 2021–й - год Быка - привнесет в нашу жизнь мир, стабильность и благополучие.

Жанета рассказала, что начиная с 12 декабря она с коллегами выступала на традиционных предновогодних ярмарках, организованных в каждом районе столицы. Не станет исключением и сегодняшний день - 30 декабря. Кроме того, последний месяц года - время съемок телевизионных "голубых огоньков". Мы с вами видим любимых артистов на экранах и слышим их музыкальные поздравления 31 декабря, садясь за новогодний стол, но записывают–то эти концертные программы, когда до Нового года ой как далеко!

- В 2020–м живых концертов и выступлений у меня, как и у других певцов, было как никогда мало, - продолжает Жанета. - Но Новый год - наш самый любимый праздник, который просто невозможно отменить или перенести. А представить его без ярких музыкальных телепрограмм тем более невозможно! Так что, несмотря ни на что, все равно будем встречать его вместе: вы дома - в кругу семьи, а мы поздравим вас с экранов телевизоров. Сейчас нужно быть рядом с теми, кто вам дорог! Я сама хочу встретить Новый год дома со своей семьей.

KSANDR в "Коста–Рике" будет петь на кыргызском

Эстрадный исполнитель Александр Волкодав (известный под сценическим псевдонимом KSANDR) в преддверии Нового года стал участником Costa Rica и верит, что группа обязательно станет популярной.

Семь человек на сцене - сейчас большая редкость для нашей эстрады. Саша в группе вокалист, еще есть барабанщик Давлет Жураев, бас–гитарист Эркин Кыдыкбаев, тромбонист Марлен Шейшенбеков. На трубе играет Атай Бейшеев, на саксофоне - Амантур Молдалиев, а кубинец Османи Альмодобаль Идальго - на национальных кубинских ударных инструментах. Вот такой необычный состав получился у продюсера группы Андрея Догая.

После Нового года группа планирует написать несколько песен на кыргызском языке, это будет первый подобный септет, который станет исполнять авторские песни и необычную музыку.

А еще Александр недавно открыл собственную видеопродакшн–студию, в которой теперь снимаются все его клипы. Работа кипит!

- Каждый год новогоднюю ночь проводил в рабочей атмосфере. В прошлом в полночь я пел в одном из заведений, там и встретил праздник. Мне кажется, этот уходящий год, в котором мы пережили пандемию, карантин и всевозможные запреты, научил всех относиться бережнее друг к другу, особенно к своим близким. В этот раз я буду встречать Новый год дома, как и многие кыргызстанцы. Проводим уходящий все вместе и загадаем, чтобы следующий обязательно был удачнее, ведь у нас столько планов!

а как у них...

Корпоратив на диване

В России, где эпидемиологическая ситуация остается сложной и привычные массовые новогодние вечеринки попадают под запрет, популярность набирают онлайн–корпоративы.

Тренд 2020 года, позволяющий с помощью современных средств связи объединить огромное число людей, возможно, останется с нами надолго. Организацию подобного рода корпоративов активно предлагают сегодня уже многие ивест–компании. Для проведения корпоративов чаще всего используется платформа Zoom. Игры и конкурсы с аниматорами, даже выступления звезд, которые сейчас не слишком востребованы, все это возможно получить, не вставая с любимого дивана. И, кстати, цены на онлайн–корпоративы в разы меньше, чем на обычные.