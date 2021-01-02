Как из ИВС Баткена заказывали нарковещества в крупном размере

Сотрудникам Управления мобильных оперативных отделов СБНОН МВД поступила оперативная информация о том, что некий мужчина в возрасте примерно 30-35 лет по телефону заказывает наркотические средства в крупном размере из Токтогула в Баткен.

Как сообщила пресс-служба СБНОН МВД КР, данный факт зарегистрирован в ЕРПП, было начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий была установлена причастность к данному факту 32-летнего уроженца Баткенской области, который находится в ИВС ОВД Баткенского района и заказывает наркотические средства через гражданина, находящегося на принудительном лечении в Республиканской психиатрической больнице Джалал-Абадской области.

Так, в ходе специальных-следственных действий в Токтогульском районе Джалал-Абадской области был задержан один из фигурантов, у которого при досмотре были обнаружены и изъяты средства темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли.

Согласно заключения судебно-химической экспертизы данное вещество является наркотическим средством "гашиш", общим весом 3 кг 618 грамм.

По данному факту продолжается досудебное расследование по установлению других лиц, причастных в данному преступлению.