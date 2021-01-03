Помимо частных, 2 гослаборатории будут делать тесты на COVID-19

Для взаимного признания уполномоченными органами иностранных государств результатов тестирования на коронавирусную инфекцию SARS Cov-2/COVID-19 в КР определены 2 государственные лаборатории, аккредитованные и признанные ВОЗ для проведения исследований методом ПЦР.

Как сообщили в пресс-центре Минздрава КР, это:

1. Национальная вирусологическая референс-лаборатория Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР, г. Бишкек, (ул.Фрунзе, 535);

2. Субнациональная вирусологическая лаборатория ЦПЗиГСЭН г. Ош, (ул. Байтемирова, 53).

Граждан, вылетающих из КР через аэропорт "Манас" обслуживает Национальная вирусологическая лаборатория ДПЗиГСЭН, вылетающих из аэропорта г. Ош обслуживает субнациональная вирусологическая лаборатория ЦПЗиГСЭН г. Ош.

Прейскурант цен утвержден Министерством здравоохранения КР и согласован Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве КР.

Цена одного ПЦР-тестирования составляет 1574 сома. Результаты выдаются на кыргызском, русском и английском языках в течение 6-8 часов, с момента доставки биоматериала в лабораторию. Результаты тестирования защищены QR-кодом. Стоит отметить, что в гослабораториях приоритетно, сначала проводятся бесплатные исследования анализов от больных людей со всех организаций здравоохранения, от контактных лиц, при всех случаях подозрения на COVID-19 и только потом делают анализы для вылетающих граждан на платной основе.

Учитывая, что ресурсов гослабораторий для обслуживания всех лиц, желающих вылететь за границу может не хватить, Министерство здравоохранения КР делало обращение к частным лабораториям которые хотят проводить лабораторные исследования на COVID-19. О необходимости прохождения аккредитации для проведения лабораторных исследований 3-4 степени биобезопасности и налаживания системы кодировки справки.

Для проведения ПЦР-тестов аккредитацию прошли такие частные лаборатории как "Бонецкого", "Аква", "Гемотест" и "Интермедикал".

Но, в настоящее время ПРЦ-тесты проводят только лаборатории "Бонецкого" и "Аква", так как только у этих двух лабораторий имеется система кодирования (наличие QR-кода в справке), подтверждающего подлинность проведенного ПЦР-теста. Наличие QR-кода в справке является обязательным требованием. Заборы проводятся два раза в день, утром и вечером. Цена ПЦР-теста в частных лабораториях составляет около 2500 тыс. сом.

Всем частным лабораториям было предложено создать условия и проводить исследования ПЦР на COVID-19. Однако только указанные лаборатории сумели наладить эту работу.