Бюллетени для голосования отправлены в регионы и на участки за рубежом

2 января в здании ОАО "Учкун" подписан акт приема-передачи изготовленных избирательных бюллетеней для проведения досрочных выборов Президента Кыргызской Республики и бюллетеней для голосования для проведения референдума Кыргызской Республики в территориальные избирательные комиссии Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей, городов – Бишкек и Ош, а также на зарубежные участки.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, для проведения досрочных выборов Президента Кыргызской Республики изготовлено - 3567138 бюллетеней. Кроме того, 4948 бюллетеней были изготовлены шрифтом Брайля.

В г. Бишкек отправлены 417341 бюллетеней, г. Ош – 151168, Джалал-Абадскую область – 667265, Ошскую – 723620, Баткенскую – 297574, Нарынскую область – 202710, Иссык-Кульскую – 308091, Таласскую – 158054, Чуйскую – 592155, на зарубежные участки – 49160.

Для проведения референдума Кыргызской Республики изготовлено – 3567138 бюллетеней. Кроме того, 4948 бюллетеней были изготовлены шрифтом Брайля.

В г. Бишкек отправлены 417341 бюллетеней, г. Ош – 151168, Джалал-Абадскую область – 667265, Ошскую – 723620, Баткенскую – 297574, Нарынскую область – 202710, Иссык-Кульскую – 308091, Таласскую – 158054, Чуйскую – 592155, на зарубежные участки – 49160.

Итого для проведения досрочных выборов Президента Кыргызской Республики и референдума Кыргызской Республики изготовлено – 7134276 бюллетеней.

Количество бюллетеней рассчитано на основе окончательного списка избирателей, который сформирован и размещен 2 января 2021 года на портале избирателей "Тизме" (tizme.gov.kg).

Согласно статьи 30 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьи 31 конституционного Закона Кыргызской Республики "О референдуме Кыргызской Республики", число избирательных бюллетеней и бюллетеней для голосования, передаваемых участковой избирательной комиссии, не может превышать число избирателей, включенных в список избирателей по избирательному участку, более чем на 0,1 процента (на практике – не более 1-2 бюллетеней на 1 УИК).

Постоянный (круглосуточный) мониторинг процесса печати бюллетеней в ОАО "Учкун" осуществлялся рабочей группой, в составе которой были члены ЦИК, сотрудники отделов аппарата ЦИК. В печатном цехе ОАО "Учкун" был установлен комплект оборудования, на котором тестировались печатаемые бюллетени из каждой партии. Охрану обеспечили сотрудники ГКНБ и МВД.

Избирательный бюллетень и бюллетень для голосования имеют высокую степень защиты, на них наносится специальная защитная краска для распознавания каждого бюллетеня автоматически считывающей урной (АСУ).

Для проведения референдума Кыргызской Республики изготовлен бюллетень голубого цвета, для проведения досрочных выборов Президента Кыргызской Республики бюллетень бесцветный.

Центральная избирательная комиссия передает бюллетени территориальным избирательным комиссиям по акту.

При передаче бюллетеней присутствовали представители кандидатов, политических партий, групп "за" и "против", некоммерческих организаций и средств массовой информации.

Избирательные бюллетени и бюллетени для голосования отправляются транспортом специальной связи с обеспечением всех мер безопасности.

После процедуры выбраковки утилизировано 435,5 килограммов, из них 261,5 килограммов - бюллетени для проведения досрочных выборов Президента КР и 174 килограмма - бюллетени для проведения референдума КР.

Для справки: После выбраковки типография передает бюллетени по акту членам Центральной избирательной комиссии. После передачи бюллетеней в присутствии не менее 3 членов ЦИК КР, представителей кандидатов, не более 2 представителей группы "за" и "против", представителей типографии, средств массовой информации, правоохранительных органов отбракованные и лишние бюллетени уничтожаются, о чем составляется акт, который подписывается всеми присутствующими лицами.

Запрещается выносить из помещений типографий, избирательных комиссий, а также копировать и распространять избирательные бюллетени в нарушение требований конституционного Закона.