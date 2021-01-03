В России презентуют туристический потенциал Кыргызстана

Посольство КР в РФ продолжает знакомить россиян с родной республикой. Теперь на очереди – ее туристическая отрасль.

"Туристический потенциал Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей Кыргызской Республики"- презентационный материал под таким названием размещен на сайте дипмиссии. В ближайшее время на этом ресурсе планируется представить туристические возможности и других регионов страны. В посольстве считают важным содействовать развитию кыргызско-российского сотрудничества на этом направлении, для которого, несмотря на временные затруднения, вызванные пандемией, открываются новые перспективы.

Ранее на посольском сайте уже был опубликован ряд презентаций различных сфер республиканской экономики под общим названием "Инвестируй в Кыргызскую Республику". Цель таких материалов, как заявлено, – привлечь внимание потенциальных российских инвесторов, содействовать расширению торгово-экономических связей между обеими странами.

"Экспортный потенциал КР", "Свободные экономические зоны КР", "Гидроэнергетика - важное стратегическое направление в развитии энергетического сектора КР"– вот лишь некоторые из таких презентаций, подготовленных во взаимодействии с заинтересованными ведомствами Кыргызстана. Большое внимание предусматривается уделить и популяризации природных, культурных, исторических особенностей республики, которые и раннее привлекали многих туристов, отдыхающих из России.

Подчеркивается, что уникальные природные условия республики позволяют развивать как внутренний, так и международный туризм, различные их направления – элитный, традиционный, оздоровительный, спортивный, горный, экологический, культурный и другие. Одним из примеров готовности правительства КР привлекать прямые иностранные инвестиции в эту сферу является полная отмена с июля 2012 года визового режима по отношению ко всем категориям граждан ряда государств сроком до 60 дней.

Взаимодействие в сфере туризма имеет большие перспективы в отношениях России и Кыргызстана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на российско-кыргызской межрегиональной конференции, состоявшейся в 2019 году в Бишкеке.

"Большие возможности открывает взаимодействие в сфере туризма. У россиян, особенно в сибирских, уральских регионах, популярны курорты Иссык-Куля, знаменитые своими пляжами, пансионатами, горнолыжными склонами, куда ежегодно приезжают десятки тысяч наших туристов", - отметил тогда российский лидер.