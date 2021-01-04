Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Турецкий самолет совершил аварийную посадку. Он столкнулся со статей птиц

572  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как передает zakon.kz со ссылкой на турецкое издание Yeni Şafak, самолет направлялся в Алматы.

Рейс TK-6220, вылетел из стамбульского аэропорта "Ататюрк" в 08:40 утра. Столкнувшись со стаей птиц, командир корабля связался с диспетческой аэропорта вылета и запросил разрешение на аварийную посадку. После аварийного слива топлива до допустимого посадочного веса экипаж посадил воздушное судно, и оно было направлено в ремонтный ангар.

Самолет получил серьезные повреждения носового обтекателя и приемников воздушного давления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395767
Теги:
авиация, Казахстан, Турция, Кыргызстан, авария
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  