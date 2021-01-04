Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

Бишкек вновь возглавил топ самых грязных городов мира

465  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкек в очередной раз возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире. Наличие в воздухе вредных веществ фиксирует и публикует сайт iqair.com.

В тройку самых грязных городов также вошли Калькутта (Индия) и Катманду (Непал). Там загрязнение почти в два раза ниже, чем в Бишкеке. Китайские города, которые еще несколько лет назад возглавляли антирейтинг по загрязнению, теперь находятся на 6-м и 10-м местах.

Столица Кыргызстана уже не в первый раз названа самой грязной столицей. За последние месяца город уже несколько раз оказывался на первой строчке антирейтинга. Похожая ситуация наблюдается на протяжение последних нескольких лет.

Об экологической ситуации в Бишкеке, как о катастрофе местного масштаба уже сообщают мировые СМИ. Deutsche Welle снял репортаж, в котором рассказал о бишкекском смоге и бездействии властей. Одной из главных причин загрязнения журналисты назвали отопление углем в частном секторе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395777
Теги:
СМИ, экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  