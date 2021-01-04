Бишкек вновь возглавил топ самых грязных городов мира

Бишкек в очередной раз возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире. Наличие в воздухе вредных веществ фиксирует и публикует сайт iqair.com.

В тройку самых грязных городов также вошли Калькутта (Индия) и Катманду (Непал). Там загрязнение почти в два раза ниже, чем в Бишкеке. Китайские города, которые еще несколько лет назад возглавляли антирейтинг по загрязнению, теперь находятся на 6-м и 10-м местах.

Столица Кыргызстана уже не в первый раз названа самой грязной столицей. За последние месяца город уже несколько раз оказывался на первой строчке антирейтинга. Похожая ситуация наблюдается на протяжение последних нескольких лет.

Об экологической ситуации в Бишкеке, как о катастрофе местного масштаба уже сообщают мировые СМИ. Deutsche Welle снял репортаж, в котором рассказал о бишкекском смоге и бездействии властей. Одной из главных причин загрязнения журналисты назвали отопление углем в частном секторе.