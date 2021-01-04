В новом году будет "расти" только Китай

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) скорректировали прогноз развития мировой экономики в 2021 году.

Мировая экономика в связи с продолжающейся пандемией коронавируса будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось, говорится в докладе ОЭСР, опубликованном в начале декабря. Согласно прогнозам организации, в будущем году экономический рост в мире составит 4,2 процента, в 2022–м - 3,7 процента. Интересно, что ранее, в середине сентября, прогноз ОЭСР был более оптимистичным, сообщалось о 5–процентном росте мировой экономики в 2021 году.

В то же время организация прогнозирует экономический спад в мире в объеме 4,2 процента - несколько меньше, чем опасались эксперты.

Среди крупных стран мира экономический рост в текущем году, согласно прогнозам ОЭСР, ожидается только в Китае, там он может составить 1,8 процента. В будущем и 2022 году ВВП Китая может вырасти, соответственно, на 8 и 4,9 процента. США закончат нынешний год спадом в размере 3,7 процента, в ближайшие два года американская экономика будет расти на более чем 3 процента в год, говорится в докладе ОЭСР.

Разработка вакцин от коронавируса положит конец пандемическому кризису, уверены в ОЭСР.

Сейчас важно, чтобы государства поддерживали экономику фискальными и финансовыми мерами, чтобы избежать сползания в еще более глубокую экономическую пропасть, говорится в докладе. Эксперты ОЭСР советуют правительствам инвестировать в цифровизацию, экологичную инфраструктуру и образование.