В Грузии родился редкий зелёный щенок

Щенок зеленого цвета родился под Новый год в грузинском селе города Ахалцихе (региона Самце-Джавахети), передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

"Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка. Зеленого щенка, рожденного под Новый год, семья Месаркишвили назвала Гринчем", - говорится в сообщении.

Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сестрами.

Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай. Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.