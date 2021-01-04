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В Грузии родился редкий зелёный щенок

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- Мария Стрельцова
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Щенок зеленого цвета родился под Новый год в грузинском селе города Ахалцихе (региона Самце-Джавахети), передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

"Владелец собаки говорит, что с ним уже связались представители зоопарка, но он не планирует отдавать щенка. Зеленого щенка, рожденного под Новый год, семья Месаркишвили назвала Гринчем", - говорится в сообщении.

Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сестрами.

Рождение собаки с зеленым оттенком - крайне редкий случай. Зеленый цвет шерсти щенка объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.


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URL: https://www.vb.kg/395787
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