В Чуйской области без вести пропала 18-летняя девушка

ОВД Сокулукским районом разыскивается без вести пропавшая Маматова Мээрим Курсантовна 2002 года рождения, которая 2 декабря 2020 года вышла из дома расположенного по адресу Сокулукский район с.Ново-Павловка ул.Кудайбергена и не вернулась.

Приметы: рост примерно 170 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие. Была одета: куртка белого цвета, брюки черного цвета, сапоги черного цвета.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Маматовой М. сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0(312) 60-75-67, 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29.