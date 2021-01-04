Погода
$ 83.18 - 83.58
€ 101.37 - 102.87

В Чуйской области без вести пропала 18-летняя девушка

452  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОВД Сокулукским районом разыскивается без вести пропавшая Маматова Мээрим Курсантовна 2002 года рождения, которая 2 декабря 2020 года вышла из дома расположенного по адресу Сокулукский район с.Ново-Павловка ул.Кудайбергена и не вернулась.

Приметы: рост примерно 170 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие. Была одета: куртка белого цвета, брюки черного цвета, сапоги черного цвета.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Маматовой М. сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0(312) 60-75-67, 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395795
Теги:
розыск, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  