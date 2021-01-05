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В России усиливают профилактику опасных инфекций

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- Евгений Денисенко
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Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний. Документ вступил в силу с 4 января - со дня его подписания.

Согласно указу, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, правительству необходимо за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия.

Кроме того, глава государства поручил создать специальный координационный совет при правительстве. Этот совет по представлению Роспотребнадзора может сформировать оперативный штаб, который вправе разработать и утвердить план соответствующих мероприятий по предупреждению распространения заболеваний. Он же может предложить ввести ограничительные меры и провести информационную кампанию среди россиян.

Согласно утвержденному порядку, Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы для эпидемиологического благополучия граждан должен установить один из трех уровней риска. Первый уровень объявляется при выявлении таких заболеваний в других странах, но с угрозой распространения. Второй - при ситуации, когда в России были выявлены единичные случаи и локальные очаги. Третий - при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов РФ. Для каждого из уровней прописан свой порядок действий.

Также 4 января глава России поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов для тех, кто пройдёт вакцинацию от коронавируса. Ответственность за выполнение поручения возложена на премьер-министра Михаила Мишустина.

Новые противоинфекционные меры предприняты в РФ в связи с продолжающимся распространением коронавируса по всему миру. Напомним, что в России для борьбы с опасной инфекцией 27 марта 2020 года было полностью прекращено авиасообщение с другими государствами. Оно постепенно стало возобновлять лишь с августа, одной из первых стран в этом перечне стал Кыргызстан.

Однако в конце декабря 2020 года Россия, как и многие другие государства, приостановила авиасообщение с Великобританией, поскольку там был обнаружен новые штамм коронавируса. Он, по предположению специалистов, распространяется намного быстрее обычного.


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URL: https://www.vb.kg/395814
Теги:
Владимир Путин, Россия
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