Дело Гульбары Калиевой. Рассмотрение в дисциплинарной комиссии отложено

Сегодня, 5 января, на заседание дисциплинарной комиссии был вынесен вопрос о разрешении привлечения к ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Однако вопрос бы снят с повестки дня и будет рассмотрен на другом заседании. Об этом VB.KG сообщили в пресс-служба Совета судей.

- Сегодня должно было состояться рассмотрение представления Генеральной прокуратуры. На заседании присутствовали представители надзорного ведомства и ГКНБ. От Гульбары Калиевой поступило заявление о переносе рассмотрения вопроса в связи с состоянием здоровья. Она сейчас находится на больничном. Заявление было удовлетворено. Представление будет рассмотрено на другом заседание, - прокомментировали в пресс-службе.

Дата нового заседания пока неизвестна.

Отметим, следственные органы не имеют права проводить любые следственные мероприятия в отношении судей без разрешения дисциплинарной комиссии Совета судей.

Напомним, на пресс-конференции председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Верховном суде выявлена коррупционная схема при внедрении автоматизированной системе "Местный суд". Он заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности к этой схеме председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. 28 декабря Генеральная прокуратура направила в дисциплинарную комиссии Совета судей представление о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности Калиевой.

Известно, что дело о коррупции в Верховном суде расследуется еще с весны 2020 года.