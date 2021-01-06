В Бишкеке пробки. Патрульная милиция просит водителей соблюдать ПДД

В Бишкеке в утренние и вечерние часы наблюдается большое количество транспортных заторов. В связи с этим Управление патрульной милиции обращается к водителям. Служба отмечает, что многие водители не соблюдают правила дорожного движения.

"В целях предотвращения дорожных заторов сотрудники патрульной милиции проводят регулировку на перекрестках столицы. Однако из-за неполного соблюдения водителями правил дорожного движения образуются пробки. Общественный транспорт, перевозящий пассажиров, останавливается на второй полосе дороги, на поворотах, не доезжая до остановки, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

Кроме того, временная неисправность транспортных средств на проезжей части обусловливает появление дорожных заторов", - говорится в сообщении патрульной милиции.

Патрульная милиция призывает водителей такси и водителей общественного транспорта к строгому соблюдению правил дорожного движения.