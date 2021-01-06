В день выборов по республике будут задействованы 420 сотрудников ГРС и 6200 комплектов оборудования для идентификации избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ГРС КР.

По данным ведомства, "Call-центр 119" ГРС с декабря 2020 года принял около 20 тысяч звонков от кыргызстанцев по уточнению себя в списках избирателей.

В первые дни нового года поступило 12 527 звонков, из них 10 107 по уточнению списка избирателей. В связи с предстоящими выборами "Call-центр 119" усилен сотрудниками подведомственных подразделений ГРС. Операторы переведены на усиленный режим работы, без выходных и праздничных дней.

В день выборов 9 и 10 января звонки будут принимать свыше 60 операторов.

Звонки на "Call-центр 119" бесплатные для всех операторов сотовой связи. Посредством мобильного приложения "Услуги ГРС" с 1 декабря 2020 года по 4 января 2021 года более 80 тысяч пользователей уточнили номер и адрес своего избирательного участка.

Мобильное приложение "Услуги ГРС" доступно пользователям смартфонов на платформах Android и iOS.

Также усилена работа по подготовке оборудований для идентификации избирателей. В данное время 120 сотрудников ГРС ведут работы по комплектации и распределению необходимого оборудования.

На предстоящих выборах по республике будут задействованы 420 сотрудников территориальных подразделений ГП "Инфоком" при ГРС и 6200 комплектов оборудования для идентификации избирателей, дополнительно подготовлен резерв необходимого оборудования.