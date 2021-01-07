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Трамп приказал направить Нацгвардию в Вашингтон

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Действующий президент США Дональд Трамп приказал направить войска Национальной гвардии на помощь в Вашингтон для поддержания порядка. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря американского лидера Кейли Макинани.

Отмечается, что уже поднята Нацгвардия Вашингтона. Кроме того, бойцы направляются из соседнего штата Виргиния.

Ранее сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек. Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание. Позже один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.


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URL: https://www.vb.kg/395876
Теги:
митинг, США, Дональд Трамп
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