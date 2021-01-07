Штурм Капитолия. Беспорядки. Комендантский час в Вашингтоне

Утверждение итогов президентских выборов пришлось приостановить из-за беспорядков, которые устроили в здании Конгресса сторонники Дональда Трампа. Они штурмовали здание и проникли в зал заседаний Сената, а также кабинеты высокопоставленных лиц, передают мировые СМИ.

В результате штурма здания Капитолия в США пострадали минимум 15 человек. Один из них - офицер полиции, который пострадал в результате применения слезоточивого газа. Сообщается об одной погибшей, ею стала девушка, которая получила тяжелое огнестрельное ранение.

При этом Капитолий взят под плотную охрану нацгвардейцами и спецназом ФБР, которые окружили здание по периметру на случай дальнейших попыток захвата.

Большинство сторонников действующего президента США Дональда Трампа разошлись по домам после осады Капитолия. Территория близ здания Конгресса США практически опустела.

В настоящее время в Вашингтоне начался комендантский час. Сыграло свою роль и поведение Трампа, который уже несколько раз попросил сторонников разойтись по домам и отказаться от штурма правительственных зданий.

В Конгрессе уже никого нет - сенаторов давно вывезли на военную базу, где они будут заниматься тем, чем и собирались до штурма Капитолия - подсчетом голосов на выборах президента США. Именно Конгресс должен сегодня утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Национальный комитет Республиканской партии США решительно осудил беспорядки в Вашингтоне, которые привели к захвату здания Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии.