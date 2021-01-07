"У киргизов получилось и у вас получится!" Призывы к митингующим в США

"Американцы, будьте невероятными! У киргизов получилось - и у вас получится!", - такое сообщение было в блогах LiveJournal под ником colonelcassad во время штурма Капитолия в Вашингтоне.

"Толпа двинулась на Капитолий (где Сенат и Палата Представителей на общем заседании решает вопрос с подсчетом голосов выборщиков), где вступила в противостояние с полицией и уже снесла часть заграждений, пытаясь пробиться внутрь здания. Люди продолжают подтягиваться к Капитолию, скандируя "США! США!", "Нет фальсификациям!" и т.д. и т.п. Охраняющих здание полицейских называют предателями. Два здания расположенных рядом с Капитолием эвакуированы (согласно Fox News эвакуирован персонал Библиотеки Конгресса США и здание Canon House)", - написано в дневнике .

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