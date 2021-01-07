Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил поздравил с Рождеством Христовым

Глава Бишкекской и Кыргызстанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви епископ Даниил поздравил всех кыргызстанцев с праздником Рождества Христова.

В ночь с 6 на 7 января владыка Даниил совершил Божественную литургию в Свято-Воскресенском кафедральном соборе на проспекте Жибек Жолу.

За праздничной литургией его преосвященству сослужили ключарь Свято-Воскресенского кафедрального собора архимандрит Петр (Путиев) и клирики собора. Было оглашено Рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В завершение литургии глава Бишкекской епархии поздравил верующих с праздником Рождества Христова:

- Дорогие братья и сестры, для нас Рождество Христово – это светлый и радостный праздник – начало нашего спасения. Прошедший год был тяжелым для многих. И многим же кажется, что это трудное время уже никогда не закончится. Но, вот наступил двадцать первый год и мы надеемся, и молим Бога, чтобы Он даровал нам облегчение, - сказал Даниил.

Епископ передал верующим православным христианам слова поздравления и благодарности от лица и. о. президента Таланта Мамытова, и от государственных структур КР. Владыка Даниил особо отметил, что руководители страны ценят труды и молитвы Православной Церкви.

- И мы будем продолжать молиться и трудиться, чтобы наша прекрасная земля, благословенный Кыргызстан, стал процветающей страной. Надеемся, что Господь Своей милостью никогда не оставит нас, - сказал епископ Даниил.