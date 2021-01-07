Задержан чиновник - член партии "Мекеним Кыргызстан"

6 января ГКНБ в рамках досудебного производства по факту злоупотребления должностным положением задержан глава сельской управы "Сарай" Кара-Суйского района Ошской области Т.З.Ж., 1975 г.р. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

Установлено, что при строительстве средней школы в селе Киров на 720 мест были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 24 млн. сомов. Также Т.З.Ж. вместе с отдельными ответственными лицами приняли в эксплуатацию школу с некачественной выполненной работой, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведется следствие.

Стоит отметить, что главой сельской управы Сарай Кара-Сууйского района является Тургунбаев Замирбек Жолболдуевич, он шёл 118-ым в списке партии "Мекеним Кыргызстан".

В ноябре ГКНБ провел обыск в доме Тургунбаева. Он обращался через СМИ к Камчыбеку Ташиеву с просьбой не трогать его семью: "Если я или мои родственники, близкие были бы замешаны в коррупции, и вы найдете хоть какое-то богатство у меня, то можете все забрать".