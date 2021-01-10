Погода
$ 83.10 - 83.48
€ 101.00 - 102.25

Где проголосовали сегодня представители правительства КР?

140  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Члены правительства КР проголосовали на досрочных выборах Президента страны и референдуме по определению формы правления в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева, проголосовала на избирательном участке № 1209 в городе Бишкеке, расположенном в здании профессионального лицея № 5.

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов проголосовал по месту прописки на избирательном участке № 3023 в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров проголосовал на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики и референдуме на участке № 1222, находящимся в здании муниципального предприятия "Зеленхоз".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395984
Теги:
выборы, правительство, президент, референдум, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  