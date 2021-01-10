Где проголосовали сегодня представители правительства КР?

Члены правительства КР проголосовали на досрочных выборах Президента страны и референдуме по определению формы правления в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева, проголосовала на избирательном участке № 1209 в городе Бишкеке, расположенном в здании профессионального лицея № 5.

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов проголосовал по месту прописки на избирательном участке № 3023 в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров проголосовал на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики и референдуме на участке № 1222, находящимся в здании муниципального предприятия "Зеленхоз".