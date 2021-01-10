Как Кыргызстан выбирает президента и форму правления

Через три месяца после очередных революционных событий в Кыргызстане досрочно выбирают президента. Одновременно проходит и общенародный референдум о возвращении к президентской форме правления.

Итоги плебисцита по форме правления - главная интрига выборов. Отчасти потому, что голосование по этому вопросу будет считаться состоявшимся только при определенной явке избирателей – проголосовать должны не менее 30 процентов кыргызстанцев с активным избирательным правом.

Но, похоже, с явкой проблем не будет. На 16.00 она составила, по данным информационной системы ЦИК, более 26 процентов.

Наблюдатели называяют явку низкой. Это объясняют такими факторами как зима, коронавирус, выходные.

Однако, думается, причина не только в погодных условиях и пандемии.

- Без формы №2 видна реальная картина активности населения на выборах, - такой вывод озвучила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, проголосовав в полдень на одном из столичных избирательных участков.

Безусловно, тот факт, что на нынешних выборах не задействован административный ресурс, нет массового подкупа и подвоза избирателей, а также легендарных "каруселей" делает голосование не таким оживленным мероприятием, как мы привыкли.

Помимо этого, определенную роль сыграл и тот факт, что кандидаты, кроме, Садыра Жапарова, практически не вели избирательную кампанию. Возможно, кто-то из них рассчитывал "выехать" за счет дебатов, однако словесные баталии вряд ли дали желаемый результат, поскольку велись они по принципу "сам дурак" и характеризовали кандидатов больше с негативной стороны.

К слову, свой гражданский долг уже выполнили и многие кандидаты в президенты (настоящие и бывшие).

Кандидат в президенты Садыр Жапаров проголосовал на выборах президента и референдуме в Бишкеке на УИК №1053 в "Киргизии-1". Жапаров заявил, что признает любой результат голосования на выборах президента Кыргызстана, и что считает всех кандидатов своими соперниками.

Надо отметить, Садыр Жапаров сильно изменился за минувшие три месяца: он стал уверенным, стильным, респектабельным и выглядит, несмотря на активное участие в избирательной кампании и множество поездок по регионам, полным сил и бодрым.

Этого не скажешь про других кандидатов. Многие из них выглядят усталыми и, очевидно, совершенно не настроенными на победу.

Адахан Мадумаров проголосовал на выборах президента и референдуме по определению формы правления. Ему понадобилось пять попыток, чтобы проголосовать - автоматически считывающая урна не срабатывала при обработке бюллетеней.

Отвечая на вопросы журналистов, Адахан Мадумаров сказал, что одним туром выборы не завершатся. По его мнению, во второй тур он выйдет вместе с Садыром Жапаровым.

Равшан Джеенбеков проголосовал на избирательном участке № 1343 в Бишкеке. Кандидат в президенты считает, что сегодня выборный процесс проходит чище, чем прежде. Отвечая на вопросы журналистов, политик отметил, что сейчас меньше вмешательства административного ресурса, хотя на местах он кое-где остается.

Проголосовали и бывшие соперники на президентских выборах 2017 года. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков прибыл на участок при параде, выполнил свой гражданский долг и даже успел рассказать журналистам о том, какой выбор сделал по форме правления.

Всегда стильный и собранный Омурбек Бабанов на этот раз выглядел не так впечатляюще, как обычно. Он проголосовал на избирательном участке № 1216 в Бишкеке. Политик назвал 10 января историческим днем и призвал кыргызстанцев сделать правильный выбор. Отвечая на вопросы СМИ, Омурбек Бабанов сказал, что выборы - реальная возможность для народа определиться правильно. По его мнению, эти выборы особо важны, потому что от нового президента будет зависеть дальнейшее развитие страны.

Уже сейчас, когда многие политические деятели проголосовали и высказали свою позицию, стало понятно, что они готовы принять результаты выборов, какими бы они не были. В противном случае, у нас бы пошло все, как в Алматы, где радикальная оппозиция уже сегодня вышла на митинг, желая таким образом объявить бойкот выборам в нижнюю палату парламента и маслихаты, которые сегодня проходят в Казахстане.