Жапаров пообещал не преследовать журналистов

Если СМИ будут давать объективную информацию, то журналистов никто не будет привлекать. Об этом сегодня заявил кандидат в президенты на пресс-конференции Садыр Жапаров.

По его словам, представители СМИ должны соблюдать журналистскую этику.

- Во время агитации в некоторых СМИ я читал искаженную и неверную информацию про себя и своих сторонников. Поэтому хотелось бы пожелать журналистам быть объективными и писать только подтверждённые факты, - сказал он.

Отметим, по предварительным итогам голосования на досрочных выборах президента лидирует Садыр Жапаров.