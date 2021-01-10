Погода
$ 83.10 - 83.48
€ 101.00 - 102.25

Жапаров пообещал не преследовать журналистов

151  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Если СМИ будут давать объективную информацию, то журналистов никто не будет привлекать. Об этом сегодня заявил кандидат в президенты на пресс-конференции Садыр Жапаров.

По его словам, представители СМИ должны соблюдать журналистскую этику.

- Во время агитации в некоторых СМИ я читал искаженную и неверную информацию про себя и своих сторонников. Поэтому хотелось бы пожелать журналистам быть объективными и писать только подтверждённые факты, - сказал он.

Отметим, по предварительным итогам голосования на досрочных выборах президента лидирует Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396011
Теги:
Садыр Жапаров, СМИ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  