Депутат признал, что на этих выборах подкупа не было

Подкупа на выборах не было. Явка низкая. Об этом в соцсетях сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.

Он отметил, что Садыр Жапаров в процентном и количественном соотношении обогнал Сооронбая Жээнбекова.

Но добавил, что, по его мнению, многие голосовали по принципу "а кто если не он?"

В комментариях один из пользователей заявил, что всегда была такая явка.

- Только вот по Форме 2 перевозили из участка в участок пол миллиона человек. Теперь мы наконец знаем, сколько процентов граждан реально активно принимает участие в судьбе страны, - считает кыргызстанец.

Напомним, согласно предварительным итогам ЦИК:

Садыр Жапаров - 79,26%

Адахан Мадумаров - 6,7%

Бабыржан Тольбаев - 2,33%

Мыктыбек Арстанбек - 1,67%

Абдил Сегизбаев - 1,47%

Против всех - 1,33%

Имамидин Ташов - 1,19%

Клара Сооронкулова - 0,99%

Аймен Касенов - 0,91%

Улукбек Кочкоров - 0,68%

Канатбек Исаев - 0,59%

Бактыбек Калмаматов - 0,5%

Курсан Асанов - 0,5%

Эльдар Абакиров - 0,5%

Равшан Джеенбеков - 0,19%

Каныбек Иманалиев - 0,16%

Женишбек Байгуттиев - 0,1%

Арстанбек Абдылдаев - 0,08%

Обработано 86,40% голосов.

По референдуму: 81,52% поддержали президентскую форму правления.