Депутат признал, что на этих выборах подкупа не было

Подкупа на выборах не было. Явка низкая. Об этом в соцсетях сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.
Он отметил, что Садыр Жапаров в процентном и количественном соотношении обогнал Сооронбая Жээнбекова.
Но добавил, что, по его мнению, многие голосовали по принципу "а кто если не он?"
В комментариях один из пользователей заявил, что всегда была такая явка.
- Только вот по Форме 2 перевозили из участка в участок пол миллиона человек. Теперь мы наконец знаем, сколько процентов граждан реально активно принимает участие в судьбе страны, - считает кыргызстанец.
Напомним, согласно предварительным итогам ЦИК:
Садыр Жапаров - 79,26%
Адахан Мадумаров - 6,7%
Бабыржан Тольбаев - 2,33%
Мыктыбек Арстанбек - 1,67%
Абдил Сегизбаев - 1,47%
Против всех - 1,33%
Имамидин Ташов - 1,19%
Клара Сооронкулова - 0,99%
Аймен Касенов - 0,91%
Улукбек Кочкоров - 0,68%
Канатбек Исаев - 0,59%
Бактыбек Калмаматов - 0,5%
Курсан Асанов - 0,5%
Эльдар Абакиров - 0,5%
Равшан Джеенбеков - 0,19%
Каныбек Иманалиев - 0,16%
Женишбек Байгуттиев - 0,1%
Арстанбек Абдылдаев - 0,08%
Обработано 86,40% голосов.
По референдуму: 81,52% поддержали президентскую форму правления.