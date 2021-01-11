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Бакетаев: Жапаров открыто заявляет, что сам понесет ответственность за все

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- Бакыт Басарбек
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В октябре прошлого года в Кыргызстане прошла третья революция, и это событие можно назвать третьим кыргызским курултаем. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, в отличие от предыдущих глав государств Садыр Жапаров не прячется от ответственности.

- Народ свергнул бывшую власть и 10-го января официально на президентских выборах утвердил Садыра Жапарова в должности Президента страны. Это уже четвертый президент, который вопреки утвержденный формуле власти становится во главе государства волей народа.

Садыру Жапарову досталось тяжелое наследство; первое - это неудачные опыты предыдущих президентов, второе - очень колючая опытная оппозиция с узаконенной свободой слова, третье - большая безработица и еле дышащая экономика, управляемая коррумпированной бюрократической системой.

Все предыдущие президенты начинали руководство страной с реформ Конституции, в которой старались сосредоточить как можно больше власти в своих руках, прикрывая все это прозрачным, тонким одеялом демократии. Садыр Жапаров не исключение, но в отличие от других он открыто и безапелляционно заявляет о том, что будет руководит один и сам понесет ответственность за все, что случится во время его правления. Нам остается держать кулаки, чтобы это у него получилось во благо народа. Политическая элита стройными рядами потянулись в партию Садыра Жапарова в надежде получить свои дивиденды от власти. Народ, уверенный, что новый президент быстро приведет страну к благоденствию, ждет перемен к лучшему, - сказал политолог.


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URL: https://www.vb.kg/396014
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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