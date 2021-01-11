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55 кыргызстанцев проголосовали в США (фото)

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- Мария Стрельцова
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На избирательном участке №9034 при Посольстве Кыргызстана в США и Канаде завершился процесс голосования на досрочных выборах Президента Кыргызской Республики и Референдуме по определению формы правления.

Явка избирателей составила 55 граждан КР, из 901 вошедших в список избирателей данного консульского округа.

Как сообщили в Департаменте информации Министерства иностранных дел КР, голосование прошло в спокойной обстановке, в установленном порядке, согласно действующему законодательству КР, а также с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм во избежание массового заражения COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/396015
Теги:
выборы, посольство, США
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