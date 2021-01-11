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Итоги референдума. Кыргызстанцы поддержали президентскую форму правления

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- Екатерина Улитина
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Согласно предварительным итогам голосования по данным полученных с автоматических считывающих урн (АСУ), кыргызстанцы на референдуме поддержали президентскую форму правления. Об этом сегодня, 11 января, в ходе брифинга сообщила глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

Так явка избирателей на референдуме составила 39,77% или 1 147 202 избирателя. Число действительных бюллетеней составило 96,54%.

Согласно полученным данным, за президентскую форму правления проголосовали 1 147 462 избирателей или 80,97% от числа проголосовавших.

За парламентскую форму правления отдали голоса 155 185 избирателей или 10,95%.

Против всех проголосовали 64 114 избирателей или 4,45%.

Отмечается, что в настоящее время получены данные с 98% избирательных участков. Результаты голосования на избирательных участках за рубежом в этих подсчетах не учитываются, так как информация передается по особым защищенным каналам.

Официальные результаты референдума будут объявлены после ручного подсчета голосов. По закону, данные ручного подсчета должны быть опубликованы на сайте ЦИК в течение 18 дней после дня голосования. Однако по словам Шайлдабековой информация публикуется уже сейчас и в течение двух-трех дней будет полностью опубликована.


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URL: https://www.vb.kg/396030
Теги:
референдум, Кыргызстан, ЦИК
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