Владимир Путин отправил Садыру Жапарову телеграмму с поздравлением

Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Президента России.

Поздравление выслано телеграммой.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента. Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

С уважением, Владимир Путин", - говорится в поздравительной телеграмме.