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Владимир Путин отправил Садыру Жапарову телеграмму с поздравлением

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- Оксана Гут
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Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Президента России.

Поздравление выслано телеграммой.

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента. Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнёрства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

С уважением, Владимир Путин", - говорится в поздравительной телеграмме.


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URL: https://www.vb.kg/396031
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, выборы, Россия, Кыргызстан
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